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В Грузии произошло землетрясение: что известно

Автор: Наталья Скороход

В Грузии было зафиксировано землетрясение. Оно произошло на западе страны вечером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный центр сейсмического мониторинга в Грузии.

Национальный центр сейсмического мониторинга сообщает, что подземные толчки были небольшими. Эпицентр находился в районе города Мартвили.

"Сегодня, в 22:17 по тбилисскому времени, возле Мартвили произошло землетрясение магнитудой 3.0 (МЛ)", - говорится в сообщении.

Информации о пострадавших и о разрушениях не поступало.

Напомним, что недавно землетрясение зафиксировали в Турции. Оно также было небольшим и не привело к разрушениям и пострадавшим.

Ранее сообщалось, что в Индонезии произошло извержение вулкана. В результате погибли люди.

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