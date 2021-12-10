В Грузии произошло землетрясение: что известно

В Грузии было зафиксировано землетрясение. Оно произошло на западе страны вечером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный центр сейсмического мониторинга в Грузии.

Информации о пострадавших и о разрушениях не поступало.

"Сегодня, в 22:17 по тбилисскому времени, возле Мартвили произошло землетрясение магнитудой 3.0 (МЛ)", - говорится в сообщении.

Национальный центр сейсмического мониторинга сообщает, что подземные толчки были небольшими. Эпицентр находился в районе города Мартвили.

Напомним, что недавно землетрясение зафиксировали в Турции. Оно также было небольшим и не привело к разрушениям и пострадавшим.

Ранее сообщалось, что в Индонезии произошло извержение вулкана. В результате погибли люди.