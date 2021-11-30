У греческих островов произошло подводное землетрясение

У островов Греции произошло землетрясение магнитудой 5,1. Это было подводное землетрясение.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Ekathimerin i .

Афинский геодинамический институт проинформировал, что эпицентр землетрясения был в 20 километрах к северо-западу от Икарии на глубине 17,5 километра. Он произошел в 6 утра по местному времени.

Толчки ощущались на Самосе, Хиосе и других островах в этом районе.

Через 10 минут после этого землетрясения произошел еще один менее мощный магнитудой 4,1. Информации о пострадавших или разрушениях пока не поступало.