У греческих островов произошло подводное землетрясение
Фото: у островов Греции произошло землетрясение (GettyImages)
У островов Греции произошло землетрясение магнитудой 5,1. Это было подводное землетрясение.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Ekathimerini.
Афинский геодинамический институт проинформировал, что эпицентр землетрясения был в 20 километрах к северо-западу от Икарии на глубине 17,5 километра. Он произошел в 6 утра по местному времени.
Толчки ощущались на Самосе, Хиосе и других островах в этом районе.
Через 10 минут после этого землетрясения произошел еще один менее мощный магнитудой 4,1. Информации о пострадавших или разрушениях пока не поступало.