RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Грузії стався землетрус: що відомо

Автор: Наталья Скороход

В Грузії було зафіксовано землетрус. Він стався на заході країни ввечері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний центр сейсмічного моніторингу у Грузії.

Національний центр сейсмічного моніторингу повідомляє, що підземні поштовхи були невеликими. Епіцентр знаходився в районі міста Мартвілі.

"Сьогодні, о 22:17 за тбіліським часом, біля Мартвілі стався землетрус магнітудою 3.0 (МЛ)", - йдеться в повідомленні.

Інформації про постраждалих і про руйнування не надходило.

Нагадаємо, що нещодавно землетрус зафіксували в Туреччині. Він також був невеликим і не призвів до руйнувань й постраждалих.

Раніше повідомлялося, що в Індонезії сталося виверження вулкана. В результаті загинули люди.

Читайте РБК-Україна в Google News