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В Турции произошло землетрясение

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Турция, Понедельник 06 декабря 2021 12:34
В Турции произошло землетрясение Фото: в Турции произошло землетрясение (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 6 декабря в юго-восточной турецкой провинции Ван произошло землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 4,9 балла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Haber.

По информации Управления по чрезвычайным ситуациям и Министерства внутренних дел, землетрясение было зарегистрировано в 00:46 (по местному времени).

Известно, что подземные толчки были зафиксированы на глубине 7,62 км

Вместе с тем, обсерватория Кандилли и Институт исследования землетрясений Университета Богазичи сообщили, что сила землетрясения составила 5,0 балла.

Губернатор провинции и и. о. главы муниципалитета Вана Мехмет Эмин Бильмез проинформировал, что, по предварительным данным, жертв и разрушений в результате землетрясения не зафиксировано.

Сейчас эксперты, правоохранители и группы экстренной службы проводят необходимые работы в месте зафиксированных толчков.

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