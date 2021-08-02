В Грузии произошло землетрясение. Толчки магнитудой 3,1 зафиксированы в регионе Самцхе-Джавахети на юге страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный центр сейсмического мониторинга Грузии .

Подземные толчки были зафиксированы в 21:09 по тбилисскому времени у села Самеба, в 24 километрах к востоку от города Ниноцминда.

Гипоцентр землетрясения находился на глубине девяти километров. Сообщений о разрушениях не поступало.