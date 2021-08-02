У Грузії стався землетрус. Поштовхи магнітудою 3,1 зафіксовані в регіоні Самцхе-Джавахеті на півдні країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний центр сейсмічного моніторингу Грузії.
Підземні поштовхи були зафіксовані о 21:09 за тбіліським часом біля села Самеба, в 24 кілометрах на схід від міста Ніноцмінда.
Гіпоцентр землетрусу знаходився на глибині дев'яти кілометрів. Повідомлень про руйнування не надходило.
Нагадаємо, що у Грузії стався землетрус магнітудою 3,9.
Також раніше у Грузії вночі стався землетрус.