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У Грузії стався землетрус

Автор: РБК-Україна

У Грузії стався землетрус. Поштовхи магнітудою 3,1 зафіксовані в регіоні Самцхе-Джавахеті на півдні країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний центр сейсмічного моніторингу Грузії.

Підземні поштовхи були зафіксовані о 21:09 за тбіліським часом біля села Самеба, в 24 кілометрах на схід від міста Ніноцмінда.

Гіпоцентр землетрусу знаходився на глибині дев'яти кілометрів. Повідомлень про руйнування не надходило.

Нагадаємо, що у Грузії стався землетрус магнітудою 3,9.

Також раніше у Грузії вночі стався землетрус.

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ГрузіяЗемлетрус