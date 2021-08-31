В Грузии продлили ограничение на работу общественного транспорта из-за ситуации с COVID

Власти Грузии приняли решение продлить запрет на работу общественного транспорта. Также начало учебного года пройдет дистанционно.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Новости-Грузия" .

Координационный совет по борьбе с коронавирусом при правительстве Грузии продлил до 13 сентября ограничение на передвижение общественного транспорта. Ранее городской транспорт был остановлен 14 августа до 4 сентября в связи с четвертой волной COVID-19.

Также власти приняли решение, что учебный процесс в школах и вузах Грузии начнется с 15 сентября, но до 4 октября обучение будет осуществляться в дистанционном режиме.

Державні та приватні дитячі садочки почнуть працювати з 4 жовтня.