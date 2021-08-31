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В Грузии продлили ограничение на работу общественного транспорта из-за ситуации с COVID

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Грузия, Вторник 31 августа 2021 13:21
В Грузии продлили ограничение на работу общественного транспорта из-за ситуации с COVID Фото: в Грузии продлили запрет на работу общественного транспорта (facebook.com.NEWSGEORGIA)
Автор: Тиберий Юрик

Власти Грузии приняли решение продлить запрет на работу общественного транспорта. Также начало учебного года пройдет дистанционно.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Новости-Грузия".

Координационный совет по борьбе с коронавирусом при правительстве Грузии продлил до 13 сентября ограничение на передвижение общественного транспорта. Ранее городской транспорт был остановлен 14 августа до 4 сентября в связи с четвертой волной COVID-19.

Также власти приняли решение, что учебный процесс в школах и вузах Грузии начнется с 15 сентября, но до 4 октября обучение будет осуществляться в дистанционном режиме.

Державні та приватні дитячі садочки почнуть працювати з 4 жовтня.

Напомним, что в Грузии вернули обязательное ношение масок на улице из-за ситуации с коронавирусом.

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