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У Грузії продовжили обмеження на роботу громадського транспорту через ситуацію з COVID

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Грузія, Вівторок 31 серпня 2021 13:21
У Грузії продовжили обмеження на роботу громадського транспорту через ситуацію з COVID Фото: у Грузії продовжили заборону на роботу громадського транспорту (facebook. com. NEWSGEORGIA)
Автор: Тіберій Юрик

Влада Грузії прийняла рішення продовжити заборону на роботу громадського транспорту. Також початок навчального року пройде дистанційно.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Новини-Грузія".

Координаційна Рада по боротьбі з коронавірусом при уряді Грузії продовжила до 13 Вересня обмеження на пересування громадського транспорту. Раніше міський транспорт був зупинений 14 серпня до 4 вересня у зв'язку з четвертою хвилею COVID-19.

Також влада прийняла рішення, що навчальний процес в школах і вузах Грузії почнеться з 15 вересня, але до 4 жовтня навчання буде здійснюватися в дистанційному режимі.

Державні та приватні дитячі садочки почнуть працювати з 4 жовтня.

Нагадаємо, що у Грузії повернули обов'язкове носіння масок на вулиці через ситуацію з коронавірусом.

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