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Грузия заявила о начале четвертой волны COVID-19: в стране вернули ношение масок на улице

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Тбилиси, Вторник 17 августа 2021 20:11
Грузия заявила о начале четвертой волны COVID-19: в стране вернули ношение масок на улице Фото: в Грузии объявили о четвертой волне коронавируса (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Грузии вернули обязательное ношение масок на улице из-за ситуации с коронавирусом. Власти страны считают, что эта мера позволит преодолеть четвертую волну распространения инфекции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационный портал "Новости-Грузия".

"С сегодняшнего дня ношение маски в помещении и на открытом воздухе является обязательным", - цитирует издание министра здравоохранения страны Екатерину Тикарадзе.

По ее словам, с учетом сложившейся ситуации эта мера будет одним из наиболее эффективных, которая позволит преодолеть четвертую волну распространения коронавируса.

Напомним, ранее в Грузии приняли решение остановить на три недели муниципальный транспорт для противодействия новой вспышке инфекции.

Отметим, 10 августа власти Грузии ужесточили карантинные ограничения на фоне увеличения новых случаев коронавируса.

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