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В Грузии полиция задержала нескольких участников акции протеста

Новости » Общество     02.12.2019 - 17:41
В Грузии полиция задержала нескольких участников акции протеста
Фото: протесты в Грузии (teletype24)

Около 30 оппозиционеров пытались устроить "коридор позора" депутату Димитрию Хундадзе

В Грузии возле мэрии городе Мцхета в понедельник, 2 декабря, во время акции протеста полицейские задержали несколько сторонников оппозиции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Грузия Online".

Как сообщается, около 30 оппозиционеров пытались устроить "коридор позора" местному мажоритарному депутату Димитрию Хундадзе, однако на оппозиционных активистов напали молодые люди и силой разогнали их.

Сотрудники правоозранительных органов вмешались и задержали нескольких участников акции протеста. Несколько человек в результате столкновений получили травмы.

"Правящая партия встала на путь гражданского противостояния, что очень скоро завершится полным крахом действующей власти", - заявила одна из участниц акции протеста.

Кроме того, в столице Грузии Тбилиси оппозиционеры устроили "коридор позора" бывшему спикеру парламента, одному из лидеров "Грузинской мечты" Ираклию Кобахидзе возле одной из гостиниц.

Напомним, в Грузии вспыхнули антиправительственные акции протеста из-за отказа парламента от избирательной реформы, которая предусматривает проведение в 2020 году парламентских выборов по пропорциональной системе. Тысячи демонстрантов выходят на улицы грузинской столицы с требованием принять реформу и отставки премьер-министра Георгия Гахария.

Кроме того, утром 26 ноября в Грузии полиция силой разогнала акцию протеста у здания парламента в Тбилиси. В ходе разгона были задержаны 28 участников демонстрации, также было известно о трех пострадавших.

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