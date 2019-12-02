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У Грузії поліція затримала кількох учасників акції протесту

Новини » Суспільство     02.12.2019 - 17:41
У Грузії поліція затримала кількох учасників акції протесту
Фото: протести у Грузії (teletype24)

Близько 30 опозиціонерів намагалися влаштувати "коридор ганьби" депутату Димитрію Хундадзе

У Грузії біля мерії місті Мцхета в понеділок, 2 грудня, під час акції протесту поліцейські затримали кілька прихильників опозиції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Грузія Online".

Як повідомляється, близько 30 опозиціонерів намагалися влаштувати "коридор ганьби" місцевому мажоритарному депутату Димитрію Хундадзе, однак на опозиційних активістів напали молодики та силою розігнали їх.

Співробітники правоозранительных органів втрутилися і затримали кількох учасників акції протесту. Кілька людей в результаті зіткнень отримали травми.

"Правляча партія стала на шлях громадянського протистояння, що дуже скоро завершиться повним крахом чинної влади", - заявила одна з учасниць акції протесту.

Крім того, в столиці Грузії Тбілісі опозиціонери влаштували "коридор ганьби" колишньому спікеру парламенту, одного з лідерів "Грузинської мрії" Іраклію Кобахідзе біля одного з готелів.

Нагадаємо, в Грузії спалахнули антиурядові акції протесту з-за відмови парламенту від виборчої реформи, яка передбачає проведення в 2020 році парламентських виборів за пропорційною системою. Тисячі демонстрантів виходять на вулиці грузинської столиці з вимогою прийняти реформу і відставки прем'єр-міністра Георгія Гахарія.

Крім того, вранці 26 листопада в Грузії поліція силою розігнала акцію протесту біля будівлі парламенту в Тбілісі. В ході розгону були затримані 28 учасників демонстрації, також було відомо про трьох постраждалих.

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