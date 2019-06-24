В Грузии отстранили разгонявших протесты полицейских

В Грузии отстранили от исполнения служебных обязанностей десять полицейских из-за возможных нарушений во время разгона протестов у здания парламента 20-21 июня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Грузии.

Как сообщается, МВД заявило о начале расследования действий сотрудников правоохранительных органов, которые участвовали в стычках с демонстрантами.

"На данном этапе расследования 10 сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в разгоне акции, уже отстранены", - заявил и.о. директора Центрального управления уголовной полиции Мамука Челидзе.

В свою очередь Генеральная прокуратура страны сообщила, что возбудила дело по статье о превышении служебных полномочий с применением насилия во время протестов и попросила общественность предоставить свидетельства возможных нарушений.

Отметим, в Грузии участники акции протестов требуют проведение парламентских выборов по пропорциональной системе и освобождение людей, задержанных в ходе акции 20 июня. Также люди требуют наказать сотрудников полиции, которые применяли силу на недавних митингах. В беспорядках 20-21 июня пострадали 240 человек, в том числе 80 правоохранителей.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Тбилиси начался протестный автомобильный пробег с требованием отставки министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария.

Кроме того, на фоне протестов в власти Грузии согласились на то, чтобы парламентские выборы 2020 года прошли по пропорциональной системе при нулевом избирательном барьере.