ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Грузии начался протестный автопробег

Новости » Политика    24.06.2019 - 15:02
В Грузии начался протестный автопробег
Фото: протесты в Грузии (twitter.com/aa_russian)

О проведении протестного автопробега было заявлено накануне организаторами протеста перед зданием МВД

В столице Грузии Тбилиси стартовал протестный автомобильный пробег с требованием отставки министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа". 

Как сообщается, автоколонна стартовала с площади Первой Республики в центре Тбилиси в сторону здания Министерства внутренних дел на окраине города. 

О проведении протестного автопробега было заявлено накануне организаторами протеста перед зданием МВД. 

"К нам могут присоединиться все желающие. Если вы будете на улице, остановите машину и просигнальте. Покажем им, сколько нас в масштабах всей Грузии", - завил один из организаторов акции.

Также сегодня вечером в Тбилиси протестующие внось соберутся у здания парламента. 

Отметим, в Грузии участники акции протестов требуют проведение парламентских выборов по пропорциональной системе и освобождение людей, задержанных в ходе акции 20 июня. Также люди требуют наказать сотрудников полиции, которые применяли силу на недавних митингах. В беспорядках 20-21 июня пострадали 240 человек, в том числе 80 правоохранителей.

Демонстранты планируют проводить митинги до тех пор, пока все их требования не будут выполнены.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что на фоне протестов в власти Грузии согласились на то, чтобы парламентские выборы 2020 года прошли по пропорциональной системе при нулевом избирательном барьере.

Кроме того,  в больницах Тбилиси остаются почти 30 пострадавших. Состояние здоровья большинства пострадавших, находящихся на стационарном лечении, в основном удовлетворительное.

Власти Грузии согласились на выборы по пропорциональной системе Протесты в Грузии: анти-оккупационный митинг прошел в Кутаиси
Новости Украины протестГрузия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь