У Грузії відсторонили поліцейських, які розганяли протести

У Грузії відсторонили від виконання службових обов'язків десять поліцейських через можливі порушення під час розгону протестів біля будівлі парламенту 20-21 червня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ Грузії.

Як повідомляється, МВС заявило про початок розслідування дій співробітників правоохоронних органів, які брали участь у сутичках з демонстрантами.

"На даному етапі розслідування 10 співробітників правоохоронних органів, які брали участь в розгоні акції, що вже усунуті", - заявив в. о. директора Центрального управління кримінальної поліції Мамука Челідзе.

У свою чергу Генеральна прокуратура країни повідомила, що порушила справу за статтею про перевищення службових повноважень із застосуванням насильства під час протестів і попросила громадськість надати свідоцтва можливих порушень.

Відзначимо, в Грузії учасники акції протестів вимагають проведення парламентських виборів за пропорційною системою і звільнення людей, затриманих в ході акції 20 червня. Також люди вимагають покарати співробітників поліції, які застосовували силу на недавніх мітингах. У заворушеннях 20-21 червня постраждали 240 осіб, у тому числі 80 правоохоронців.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Тбілісі почався протестний автомобільний пробіг з вимогою відставки міністра внутрішніх справ Грузії Георгія Гахарія.

Крім того, на тлі протестів у влади Грузії погодилися на те, щоб парламентські вибори 2020 року пройшли за пропорційною системою при нульовому виборчому бар'єрі.