Власти Грузии согласились на выборы по пропорциональной системе

Фото: Бидзина Иванишвили (facebook.com Gentor Gaprindashvili)

Соответствующее заявление сделал глава правящей партии

На фоне протестов в Грузии власти страны согласились на то, чтобы парламентские выборы в Грузии 2020 года прошли по пропорциональной системе при нулевом избирательном барьере. Об этом заявил в прямом эфире грузинских телеканалов глава правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили, передает "Это Кавказа".

Иванишвили рассказал, что правящая команда в связи со стоящими перед страной и грузинским обществом вызовами решила провести "масштабную реформу избирательного законодательства".

"Выборы в парламент в 2020 году уже пройдут по пропорциональной системе в условиях нулевого избирательного барьера. Несмотря на то, что мажоритарная избирательная система принята во многих странах мира, мы приняли решение отказаться от нее и перейти на пропорциональную систему", - отметил он.

Подчеркнем, переход на пропорциональную систему выборов был одним из требований участников акции протеста, которая уже несколько дней проходит в центре Тбилиси у здания парламента. При этом о необходимости реформы избирательного законодательства в стране говорит и оппозиция.

Так, утром в понедельник представители "Грузинской мечты" собрались в головном офисе, чтобы на заседании политсовета обсудить процессы, проходящие в стране. Затем состоялось заседание парламентского большинства в расширенном формате.

Стоит отметить, на заседании также присутствовал бывший спикер парламента Ираклий Кобахидзе, который ушел в отставку после силового разгона акции протеста в центре Тбилиси в ночь на 20 июня.

Напомним, 23 июня в Тбилиси у здания парламента Грузии на проспекте Руставели возобновились протестные акции. Подчеркнем, протесты в грузинской столице начались 20 июня 2019 года после того, как российский политик выступил в парламенте страны. Активисты 21 и 22 июня снова выходили на митинги под здание парламента и выдвигали свои требования властям.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в больницах Тбилиси остаются почти 30 пострадавших. Состояние здоровья большинства пострадавших, находящихся на стационарном лечении, в основном удовлетворительное.