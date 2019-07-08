В Грузии прекратил вещание оппозиционный телеканал из-за угроз погрома

Фото: полиция у здания телеканала (novost.ge)

Возле здания телеканала собрался митинг после высказываний ведущего телеканала в адрес Путина

Грузинский оппозиционный канал "Рустави-2" временно прекратил вещание после угроз о вторжении и погроме со стороны митингующих, собравшихся у здания телеканала. Об этом указано в заявлении руководства "Рустави-2", перелает РБК-Украина.

Генеральный директор Ника Гварамия добавил также, что журналистам угрожает опасность. Он имел в виду акцию протеста, которая проходит у здания телекомпании. Как сообщают СМИ, некоторые из собравшихся призывают громить телеканал.

Акция началась после того, как ведущий итоговой еженедельной программы Георгий Габуния обратился к российскому президенту Владимиру Путину на русском и в своей речи использовал нецензурную брань.

Гендиректор "Рустави 2" Ника Гварамия извинился перед зрителями и обещал принять меры в отношении автора скандального монолога. При этом собравшиеся требуют, чтобы Габуния извинился за свои слова и был уволен. Часть пришедших и вовсе настаивает на том, чтобы телеведущий покинул страну, а Гварамия отстранили от управления телеканалом.

Первые лица Грузии расценили поступок журналиста как "провокационный акт" и "попытку дестабилизации". Так, президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила ситуацию с ведущим.

"Патриотизм - это нечто иное, и интересы страны не являются агрессивными, дестабилизирующими и беспорядочными. Наш путь - это мирный путь, наша перспектива - Европа, наша сила - стабильность. Разжигание внешней конфронтации и напряженности в регионе недопустимо с нашей стороны", - отметила Зурабишвили.

Как пишет News Tbilisi, сейчас на месте митинга мобилизована полиция и бригады медиков.

Напомним, 7 июля 2019 комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) поддержал резолюцию об оккупации Россией части Грузии.