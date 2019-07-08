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У Грузії відсторонили від роботи телеведучого, що образив Путіна

Новини » Надзвичайні події    08.07.2019 - 21:02
У Грузії відсторонили від роботи телеведучого, що образив Путіна
Фото: Георгій Габунія (facebook.com GioGabu)

Журналіста відсторонили від роботи на 2 місяці

Журналіста грузинського телеканалу "Руставі 2" Георгія Габунію відсторонили від роботи за образу нецензурною лайкою президента Росії Володимира Путіна в прямому ефірі. Про це повідомляє прес-служба телеканалу.

Журналіста відсторонили від роботи строком на два місяці.

"Орган саморегулювання "Руставі 2" розглянув з власної ініціативи авторський текст журналіста Георгія Габунії, підготовлений 7 липня до програми "Постскриптум", який був виголошений на початку передачі. За рішенням саморегулюючого органу, повністю припинені повноваження журналіста Георгія Габунії строком на два місяці", - вказано у повідомленні.

Як писало РБК-Україна раніше, Росія може заборонити імпорт грузинського вина через образи президента РФ Володимира Путіна під час ефіру одного з грузинських телеканалів. Також Держдума Росії буде пропонувати заборону на грошові перекази з РФ до Грузії.

Нагадаємо, в ефірі підсумкової щотижневої програми телеканалу "Руставі 2" ведучий Георгій Габунія російською мовою звернувся до Путіна, використовуючи нецензурну лайку, і образив його матом. Підкреслимо, "Руставі 2" призупинив мовлення через погрози погрому з боку протестуючих.

Пізніше телеканал відновив мовлення. Так, через кілька годин перерви в мовленні телеканалу генеральний директор Ніка Гварамія закликав співробітників повернутися в офіс, а уряд Грузії - захистити журналістів.

Росія може заборонити імпорт грузинського вина через образи Путіна "Руставі 2" відновив мовлення після мату на адресу Путіна
Новини України Володимир ПутінтелеканалыГрузія
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