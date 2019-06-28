ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Грузии объявили масштабную акцию на десятый день протестов

Новости » Политика    28.06.2019 - 06:09
В Грузии объявили масштабную акцию на десятый день протестов
Фото: протесты в Грузии (wikipedia.org)

Протестующие в субботу проведут "Марш свободы"

На десятый день протестов в Грузии в Тбилиси проведут масштабный "Марш свободы". Об этом сообщает местный портал "Новости Грузии" со ссылкой на модератора акций протеста Шоту Дигмелашвили.

Сообщается, что в субботу, 29 июня, протестующие планируют собраться на площади Первой Республики, откуда пройдет шествие к площади Свободы.

"В субботу будет десятый день, как мы стоим здесь, выходим из своих домов, выходим из публичных структур, выходим из полиции, приезжаем из своих районов - выходит вся Грузия. С площади Республики всем грузинским гражданским обществом мы пойдем к свободе", - заявил Дигмелашвили.

Напомним, ранее министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария, отставки которого требуют протестующие в Тбилиси, заявил, что не намерен покидать свой пост до завершения расследования беспорядков.

Протесты в Грузии начались 20 июня после выступления в парламенте российского депутата, члена Коммунистической партии РФ Сергея Гаврилова. В ночь на 21 июня силовики разогнали демонстрантов, в результате чего несколько сотен человек пострадали и были задержаны. Позже в ходе акций отстранили от должности 10 полицейских за участие в разгоне протестующих.

 

Экс-президент Грузии поддержал протестующих в Тбилиси
Новости Украины протестГрузияТбилиси
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь