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Глава МВД Грузии отказывается уходить в отставку

Новости » Политика    28.06.2019 - 01:06
Глава МВД Грузии отказывается уходить в отставку
Фото: Георгий Гахария (из открытых источников)

Гахария не намерен покидать свой пост до завершения расследования беспорядков

Глава Министерства внутренних дел Грузии Георгий Гахария, отставки которого требуют протестующие в Тбилиси, заявил что не намерен покидать свой пост до завершения расследования беспорядков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на грузинское бюро Report.

По словам Георгий Гахария, пока не будет дан ответ в части пропорционального применения силы, он будет защищать каждого полицейского.

"Пока не будет поставлена точка и дан ответ в части пропорциональности силы, я остаюсь здесь и буду защищать каждого полицейского, которым сегодня некоторые наши граждане устраивают народный суд в виде "буллинга", что также недопустимо", - заявил глава МВД Грузии.

Напомним, протесты в Грузии начались 20 июня из-за выступления в парламенте российского депутата, члена Коммунистической партии РФ Сергея Гаврилова. В ночь на 21 июня силовики совершили попытку разгона демонстраций в результате чего несколько сотен человек пострадали и были задержаны. После этого спикер грузинского парламента Ираклий Кобахидзе объявил о своей отставке. 

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Грузии отстранили от должности 10 полицейских за вероятное участие в разгоне протестующих возле парламента 20-21 июня. Также Министерство внутренних дел начало расследование относительно поведения правоохранителей.

Кроме того, в Грузии назначили нового спикера парламента после отставки Ираклия Кобахидзе. Грузинский парламент возглавил представитель партии "Грузинская мечта" Арчил Талаквадзе.

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