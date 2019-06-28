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У Грузії оголосили масштабну акцію на десятий день протестів

Новини » Політика    28.06.2019 - 06:09
У Грузії оголосили масштабну акцію на десятий день протестів
Фото: протести у Грузії (wikipedia.org)

Протестувальники в суботу проведуть "Марш свободи"

На десятий день протестів у Грузії в Тбілісі проведуть масштабний "Марш свободи". Про це повідомляє місцевий портал "Новини Грузії" з посиланням на модератора акцій протесту Шоту Дигмелашвілі.

Повідомляється, що в суботу, 29 червня, протестувальники планують зібратися на площі Першої Республіки, звідки пройде хода до площі Свободи.

"У суботу буде десятий день, як ми стоїмо тут, виходимо зі своїх будинків, виходимо з публічних структур, виходимо з поліції, приїжджаємо з своїх районів - виходить вся Грузія. З площі Республіки усім грузинським громадянським суспільством ми підемо до свободи", - заявив Дигмелашвілі.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Грузії Георгій Гахарія, відставки якого вимагають протестувальники в Тбілісі, заявив, що не має наміру залишати свій пост до завершення розслідування заворушень.

Протести у Грузії почалися 20 червня після виступу в парламенті російського депутата, члена Комуністичної партії РФ Сергія Гаврилова. В ніч на 21 червня силовики розігнали демонстрантів, в результаті чого кілька сотень людей постраждали і були затримані. Пізніше в ході акцій відсторонили від посади 10 поліцейських за участь у розгоні протестувальників.

 

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Новини України протестГрузіяТбилиси
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