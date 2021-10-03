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В Грузии назвали условие возвращения Саакашвили в Украину

Автор: Дмитрий Кузнецов

Задержанный в Грузии Михаил Саакашвили вернется в Украину только после того, как отсидит полный срок в тюрьме. Грузинские власти выразили недоумение возвращением экс-президента в страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.

"Если он (Саакашвили - ред.) хочет вернуться в Украину, он сможет это сделать после того, как полностью отсидит срок (в тюрьме - ред.) и сможет идти куда захочет", - сказал премьер в эфире телеканала Imedi.

Гарибашвили отметил, что сейчас Саакашвили настоятельно просит о возвращении в Украину. Он также выразил недоумение решением экс-президента Грузии вернуться в страну.

Отметим, Грузии Саакашвили заочно осужден по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. Помимо этого, бывший президент Грузии является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании Imedi и растрате средств из госбюджета.

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что в Грузии задержали бывшего президента страны Михаила Саакашвили.

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Михаил СаакашвилиГрузия