RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Грузії назвали умову повернення Саакашвілі в Україну

Автор: Дмитрий Кузнецов

Затриманий в Грузії Михайло Саакашвілі повернеться в Україну тільки після того, як відсидить повний термін у в'язниці. Грузинська влада висловила подив поверненням експрезидента в країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Грузії Іраклія Гарібашвілі.

"Якщо він (Саакашвілі - ред.) хоче повернутися в Україну, він зможе це зробити після того, як повністю відсидить термін (у в'язниці - ред.) і зможе йти куди захоче", - сказав прем'єр в ефірі телеканалу Imedi.

Гарібашвілі зазначив, що зараз Саакашвілі настійно просить про повернення в Україну. Він також висловив здивування рішенням експрезидента Грузії повернутися в країну.

Зазначимо, Грузії Саакашвілі заочно засуджений у справі про вбивство банкіра Сандро Гіргвліані і побиття депутата Валерія Гелашвілі. Крім цього, колишній президент Грузії є фігурантом справ про розгін опозиційного мітингу 7 листопада 2007 року, погром телекомпанії Imedi і розтрату коштів з держбюджету.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло про те, що в Грузії затримали колишнього президента країни Михайла Саакашвілі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міхеіл СаакашвіліГрузія