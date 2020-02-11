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В Грузии нашли тело пропавшего в горах украинца

Новости » Происшествия     11.02.2020 - 17:24
В Грузии нашли тело пропавшего в горах украинца
Иллюстративное фото (wikimedia.org dahu1)

Украинского туриста нашли мертвым спустя два дня поисков

В Грузии в районе вершины горы Тетнульд в Местийском муниципалитете нашли тело пропавшего украинского туриста. Об этом сообщает "Rustavi2".

Сообщается, что спасатели нашли мертвым гражданина Украины спустя два дня после того, как он пропал в горах после схождения двух лавин. В поисковых мероприятиях участвовали спасатели и местные волонтеры.

Ранее РБК-Украина писало, что в районе вершины горы Тетнульди произошел сход двух лавин. В районе схода лавины оказались четверо туристов из Чехии и турист из Украины. Спасателям удалось оказать помощь гражданам Чехии, место нахождение украинца было неизвестно.

Напомним, 4 февраля на востоке Турции произошло схождение лавины на автомобильную дорогу. В результате погибли 41 человек. Еще около 50 человек получили различные повреждения, среди которых шестеро находились в реанимации в некритическом состоянии.

Также РБК-Украина писало, что в США на горнолыжном курорте в Северной Калифорнии произошло схождение лавины. В результате один лыжник погиб, еще один получил тяжелые травмы.

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