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У Грузії знайшли тіло зниклого в горах українця

Новини » Надзвичайні події     11.02.2020 - 17:24
У Грузії знайшли тіло зниклого в горах українця
Ілюстративне фото (wikimedia.org dahu1)

Українського туриста знайшли мертвим через два дні пошуків

В Грузії в районі вершини гори Тетнульд в Местийском муніципалітеті знайшли тіло зниклого українського туриста. Про це повідомляє "Rustavi2".

Повідомляється, що рятувальники знайшли мертвим громадянина України через два дні після того, як він зник у горах після сходження двох лавин. У пошукових заходах брали участь рятувальники і місцеві волонтери.

Раніше РБК-Україна писало, що в районі вершини гори Тетнульди стався сход двох лавин. В районі сходження лавини виявилися четверо туристів з Чехії та турист з України. Рятувальникам вдалося надати допомогу громадянам Чехії, місце знаходження українця було невідомо.

Нагадаємо, 4 лютого на сході Туреччини відбулося сходження лавини на автомобільну дорогу. В результаті загинуло 41 людина. Ще близько 50 осіб отримали різні ушкодження, серед яких шестеро перебували в реанімації в не критичному стані.

Також РБК-Україна писало, що в США на гірськолижному курорті в Північній Каліфорнії відбулося сходження лавини. В результаті один лижник загинув, ще один отримав важкі травми.

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