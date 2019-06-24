У Грузії почався протестний автопробіг

Фото: протести у Грузії (twitter.com/aa_russian)

Про проведення протестного автопробігу було заявлено напередодні організаторами протесту перед будівлею МВС

У столиці Грузії Тбілісі стартував протестний автомобільний пробіг з вимогою відставки міністра внутрішніх справ Грузії Георгія Гахарія. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ехо Кавказу".

Як повідомляється, автоколона стартувала з площі Першої Республіки в центрі Тбілісі в бік будівлі Міністерства внутрішніх справ на околиці міста.

Про проведення протестного автопробігу було заявлено напередодні організаторами протесту перед будівлею МВС.

"До нас можуть приєднатися всі бажаючі. Якщо ви будете на вулиці, зупиніть машину і просигнальте. Покажемо їм, скільки нас в масштабах всієї Грузії", - заявив один з організаторів акції.

Також сьогодні ввечері в Тбілісі протестувальники знову зберуться біля будівлі парламенту.

Відзначимо, в Грузії учасники акції протестів вимагають проведення парламентських виборів за пропорційною системою і звільнення людей, затриманих в ході акції 20 червня. Також люди вимагають покарати співробітників поліції, які застосовували силу на недавніх мітингах. У заворушеннях 20-21 червня постраждали 240 осіб, у тому числі 80 правоохоронців.

Демонстранти планують проводити мітинги до тих пір, поки всі їх вимоги не будуть виконані.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на тлі протестів у влади Грузії погодилися на те, щоб парламентські вибори 2020 року пройшли за пропорційною системою при нульовому виборчому бар'єрі.

Крім того, в лікарнях Тбілісі залишаються майже 30 постраждалих. Стан здоров'я більшості постраждалих, що перебувають на стаціонарному лікуванні, в основному задовільний.