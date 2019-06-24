В Грузии четвертый день протестов завершился исполнением гимна

В Тбилиси участники акции завершили четвертый протестный день в Грузии в канцелярии правительства. Они вновь озвучили свои требования и напоследок исполнили государственный гимн, передает РБК-Украина со ссылкой на "Новости-Грузия".

Отмечается, что от здания парламента до канцелярии колонны протестующих шли, скандируя "Уходи" - главным требованием протестующих остается отставка главы МВД Грузии Георгия Гахария.

Как считают участники акции, министр должен понести политическую ответственность за непропорциональное применение силы в отношении демонстрантов и журналистов при разгоне митинга 20 июня.

"Среди других требований: проведение парламентских выборов по пропорциональной системе и освобождение людей, задержанных в ходе акции 20 июня. С 305 задержанных более ста были приговорены к административному аресту", - пишет грузинское издание.

Также митингующие настаивают на наказании сотрудников полиции, которые применяли силу на недавних митингах. В беспорядках 20-21 июня пострадали 240 человек, в том числе 80 правоохранителей.

Демонстранты подчеркивают, что планируют проводить митинги до тех пор, пока все их требования не будут выполнены.

Как пишет "Рустави-2", акция возобновится 24 июня. Кроме вечерней демонстрации возле парламента, протестующие намерены провести автошествие к зданию МВД Грузии на окраине Тбилиси.

Напомним, к протестующим в Тбилиси присоединился еще один грузинский город Кутаиси. Здесь состоялся антиоккупационный митинг.