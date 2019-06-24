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Протесты в Грузии: анти-оккупационный митинг прошел в Кутаиси

Новости » Происшествия    24.06.2019 - 00:53
Протесты в Грузии: анти-оккупационный митинг прошел в Кутаиси
Иллюстративное фото: протесты в Грузии (twitter.com/shaunwalker7)

Митингующие планируют присоединиться к демонстрантам в Тбилиси, если требования не будут удовлетворены

В Кутаиси (Грузия) прошел анти-оккупационный митинг в поддержку протестов в Тбилиси. Участники митинга вновь потребовали досрочные выборы, передает РБК-Украина со ссылкой на "Рустави-2".

По словам митингующих, если их требования не будут выполнены - акции продолжатся. В частности, они переедут в Тбилиси и присоединятся к митингу на проспекте Руставели.

"Мы осуждаем российскую оккупацию, и митинги будут продолжаться до тех пор, пока основные требования не будут выполнены: отпустить задержанных (на акциях в Тбилисти, уволить министра внутренних дел Георгия Гахарию и назначить досрочные выборы пропорционально". - завили участники акции.

Напомним, вечером 23 июня в Тбилиси у здания парламента Грузии на проспекте Руставели возобновились протестные акции. Они продолжаются уже четвертый день.

Поводом для протестов стал визит в Грузию российской делегации во главе с депутатом Госдумы РФ, членом партии КПРФ Сергеем Гавриловым, который публично поддерживает независимость грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии.

Первая акция протеста в Тбилиси завершившилась задержанием 305 демонстрантов и госпитализацей более 200 человек, пострадавших при разгоне? Власти согласились выполнить одно из требований протестующих - днем 21 июня партия "Грузинская мечта" объявила об отставке главы парламента Ираклия Кобахидзе. 

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