У Грузії четвертий день протестів завершився виконанням гімну

У Тбілісі учасники акції завершили четвертий протестний день в Грузії біля канцелярії уряду. Вони знову озвучили свої вимоги і наостанок виконали державний гімн, передає РБК-Україна з посиланням на "Новости-Грузия".

Наголошується, що від будівлі парламенту до канцелярії колони протестувальників йшли, скандуючи "Йди" - головною вимогою демонстрантів залишається відставка глави МВС Грузії Георгія Гахарія.

Як вважають участники акції, міністр має понести політичну відповідальність за непропорційне застосування сили щодо демонстрантів і журналістів при розгоні мітингу 20 червня.

"Серед інших вимог: проведення парламентських виборів за пропорційною системою і звільнення людей, затриманих в ході акції 20 червня. Зі 305 затриманих більше ста були засуджені до адміністративного арешту", - пише грузинське видання.

Також мітингувальники наполягають на покаранні співробітників поліції, які застосовували силу на мітингах. У заворушеннях 20-21 червня постраждали 240 осіб, у тому числі 80 правоохоронців.

Демонстранти підкреслюють, що планують проводити мітинги до тих пір, поки всі їх вимоги не будуть виконані.

Як пише "Руставі-2", акція відновиться 24 червня. Крім вечірньої демонстрації біля парламенту, протестувальники мають намір провести автозаїзд до будівлі МВС Грузії на околиці Тбілісі.

Нагадаємо, до протестувальників у Тбілісі приєдналося ще одне грузинське місто - Кутаїсі. Тут відбувся антиокупаційний мітинг.