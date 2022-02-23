В Грузії анонсували регбійний матч проти Росії українською мовою

Союз регбі Грузії опублікував афішу майбутнього матчу проти Росії на чемпіонаті Європи з текстом, написаним українською мовою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram Союзу регбі Грузії.

Анонс гри в соцмережах повністю зроблено українською мовою без дублювання грузинською або російською. Таким чином, представники грузинського регбі підтримали Україну на тлі загрози військового вторгнення РФ та визнання Володимиром Путіним "ЛДНР".

Проте російська сторона, як завжди, виявилася невдоволеною та поскаржилась в Європейську федерацію регбі (ЄФР).

"Керівництво федерації звернулося до ЄФР з проханням розібратися у цій ситуації. Нам відповіли, що такі публікації є неприпустимими, що це порушення регламенту. ЄФР підтримує нашу позицію щодо неприпустимості таких публікацій", – заявив прес-аташе Федерації регбі Росії Антон Халізов.

Після прохання ЄФР союз регбі Грузії видалив афішу з соцмереж.

Поєдинок Грузія - Росія відбудеться у Тбілісі 27 лютого.