ru ua
Ср, 23 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Грузії анонсували регбійний матч проти Росії українською мовою

Новость на русском →
Тбілісі, Середа 23 лютого 2022 11:49
В Грузії анонсували регбійний матч проти Росії українською мовою Фото: грузинські регбісти (lelo.ge)
Автор: Андрій Вирва

Союз регбі Грузії опублікував афішу майбутнього матчу проти Росії на чемпіонаті Європи з текстом, написаним українською мовою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram Союзу регбі Грузії.

Анонс гри в соцмережах повністю зроблено українською мовою без дублювання грузинською або російською. Таким чином, представники грузинського регбі підтримали Україну на тлі загрози військового вторгнення РФ та визнання Володимиром Путіним "ЛДНР".

В Грузії анонсували регбійний матч проти Росії українською мовою

Проте російська сторона, як завжди, виявилася невдоволеною та поскаржилась в Європейську федерацію регбі (ЄФР).

"Керівництво федерації звернулося до ЄФР з проханням розібратися у цій ситуації. Нам відповіли, що такі публікації є неприпустимими, що це порушення регламенту. ЄФР підтримує нашу позицію щодо неприпустимості таких публікацій", – заявив прес-аташе Федерації регбі Росії Антон Халізов.

Після прохання ЄФР союз регбі Грузії видалив афішу з соцмереж.

Поєдинок Грузія - Росія відбудеться у Тбілісі 27 лютого.

Нагадаємо, що Україну на Паралімпійських іграх в Пекіні представлятиме 20 спортсменів.

Додамо, що Міністерство фінансів США запровадило санкції проти російського футбольного клубу ЦСКА.

Читайте РБК-Україна в Google News
Грузія
NEWS
Що буде далі з мінськими домовленостями? У Раді пояснили
Що буде далі з мінськими домовленостями? У Раді пояснили
DAILY
Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна