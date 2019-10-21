Группы влияния: как "Слуга народа" пытается сохранить монокоалицию

В сентябре в "Слуге народа" возникли первые споры вокруг ряда законопроектов, вылившиеся в публичную плоскость. Так было, например, с введением императивного мандата для мажоритарщиков и лишением мандата при исключении из фракции.

Принятие этой нормы поставили на паузу, хотя она как раз и могла бы стать инструментом против турбулентности во фракции или ее дробления.

Позже бурные дискуссии в "Слуге народа" вызвали поправки в Уголовный процессуальный кодекс, позволяющие обыск и прослушку депутатов без согласия парламента.

Последний скандал случился в прошлую пятницу, когда политсила Владимира Зеленского обсуждала проект бюджета на 2020 год. Спор возник из-за субвенции социально-экономического развития для мажоритарных округов.

Отдельные депутаты, как например Александр Дубинский, избранный от "Слуги народа" по округу в Киевской области, с первых дней открыто критикуют решения партии и кадровые назначения президента. От него уже звучат прогнозы о возможном отколе части фракции весной.

Сам Зеленский, отвечая на вопрос журналистов о расколе монокоалиции, сказал, что ему бы не хотелось "ломать партию". Но если депутаты "начнут есть друг друга", то через год он готов их распустить, добавил президент.

Перехватить инициативу

Еще в начале работы новой Рады руководство "Слуги народа" разделило фракцию на 15 мини-групп. Распределение происходило путем жеребьевки, однако при желании отдельные депутаты могли перейти в другую группу.

Каждую из них возглавляет один из замов руководителя фракции. Во главе пирамиды – Давид Арахамия. За контроль над монокоалицией также отвечает его первый заместитель Александр Корниенко.

Официально основная цель разделения на группы – упрощение коммуникации и поддержание дисциплины. Но это также позволило усложнить образование отдельных групп по интересам и центров влияния внутри фракции.

Собеседник в "Слуге народа" объяснил РБК-Украина, что основные центры влияния были понятны еще на этапе парламентской кампании. Формальное разделение позволило какое-то время сдерживать появление самостоятельных групп.

В монобольшинстве понимали, что такая конструкция не будет на сто процентов идеальной, рассказал РБК-Украина первый замглавы фракции Александр Корниенко.

"Изначально риском в этой системе было то, что люди объединяются в группы случайным образом. С одной стороны, это позволило нам вывести людей из их старых связей. С другой, не в каждой группе сразу получилось наладить качественную атмосферу", – уточнил он.

Есть группы, в которых депутаты общаются теснее, например, празднуя вместе дни рождения. В других же коммуникация более рабочая.

Общение внутри групп происходит как в онлайн-режиме в отдельном чате в WhatsApp, так и во время собраний. На этом уровне "слуги народа" обсуждают повестку дня, законопроекты и прочие организационные вопросы.

"Сейчас большинство информации о проблемных моментах мы получаем от заместителей главы фракций – руководителей групп. У нас постоянное общение с ними, для чего, в частности, также создан отдельный чат, где мы находимся на связи 24/7", – пояснил Корниенко.

Кроме того, есть два формата "живого" общения внутри руководства фракции. Первый – встреча только главы и его заместителей. Такое собрание происходит по необходимости, но как минимум раз в две недели.

"Оно посвящено в основном законопроектам и организационным моментам, например, раньше это было расселения депутатов, сейчас – партийное строительство и тому подобное", – говорит Корниенко.

Второй формат более расширенный – это "малая фракция", на которую собирается руководство фракции вместе с председателями комитетов от "Слуги народа". На этих встречах подробно обсуждаются законопроекты и нарабатывается повестка дня.

Руководители групп в ходе собрания передают "фидбэк" от своих депутатов. Например, что тот или иной законопроект стоит отложить, потому что он может не пройти голосование. Обычно "малая фракция" собирается раз в неделю.

Если в группах возникают бурные дискуссии по законопроектам или другим вопросам, тогда их выносят на обсуждение всей фракции. Там решение принимается большинством. Во время голосования в сессионном зале несогласное меньшинство, как правило, поддерживает общую позицию.

"К сожалению, с этим турборежимом нет возможности собираться каждую неделю, поэтому мы проводим заседания фракции раз в две-три недели", – отметил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в комментарии РБК-Украина.

На общее заседание фракция зачастую собирается в выставочном центре "Парковый". Иногда на него приходят представители Офиса президента или Кабинета министров, если у депутатов к ним возникают вопросы или наоборот.

"Например, когда в среду (16 октября, - ред.) мы собирались, никого не было, была закрытая фракция", – уточнил Арахамия.

Несмотря на организационную вертикаль, выстроенную внутри фракции, дисциплина среди депутатов все равно немного хромает, признают в "Слуге народа".

"В зале обычно присутствуют 237-240 наших депутатов. Десять-двенадцать человек всегда отсутствует. Среди них максимум восемь реально болеют, еще часть в командировках, и остальные – не предупреждая никого, уходят по каким-то своим делам во время заседания. Другое дело, когда депутат в Раде, его карточка находится в гнезде, но его самого в зале нет", – отмечает один из собеседников в монокоалиции.

Потенциальная угроза

Гораздо большую угрозу для дисциплины в "Слуге народа" представляют неформальные группы. Правда, пока они полностью не организованы и не могут проявить себя в полную силу.

"Кристаллизации пока четкой не состоялось. Главное, чтобы эти люди чувствовали, что мы всё понимаем", – отмечает источник в руководстве фракции.

Голосование группами прослеживается, прежде всего, во время рассмотрения законопроектов, принципиальных для крупных стейкхолдеров, признают несколько влиятельных собеседников в команде Зеленского.

Отдельную группу внутри фракции хочет спроектировать черновицкий бизнесмен Илья Павлюк, работавший с командой Зеленского еще во время президентской кампании. В штабе он помогал в поиске источников финансирования и с координацией региональных штабов.

По информации РБК-Украина, эта потенциальная группа насчитывает примерно два десятка депутатов, которых в "Зе-команду" привел сам Павлюк. При этом ее участники утверждают, что их уже около 70 человек. Свои действия они координируют в отдельном чате.

Пока что единственное голосование, более-менее показавшее синхронность этой группы – законопроект о полупроводниковых изделиях №1062, который предусмотрен обязательствами Украины по Ассоциации с Евросоюзом. Он был принят при помощи голосов депутатов вне коалиции, тогда как "Слуга народа" дала только 196 голосов "за".

"Тогда этот документ не поддержали депутаты, принадлежащие к условной группе Павлюка. Но в то же время за него не проголосовали и другие члены фракции. Многие попросту не разобрались, посчитав его лоббистским", – утверждает источник в монобольшинстве.

Немало депутатов во фракции так или иначе связывают с олигархом Игорем Коломойским. По оценке Давида Арахамии, эта группа составляет не более девяти человек. Другие собеседники называют цифру до тридцати депутатов. Правда, у этой группы пока якобы нет очевидной координации.

"У них нет никакой организованности или собственных чатов. Они периодически переговариваются в зале. Например, с Дубинским", – говорит источник в команде Зеленского.

Нельзя не заметить, что во время заседаний сам Дубинский часто беседует с депутатом из "За майбутнє", бизнес-партнером Коломойского Игорем Палицей.

"Они давно дружат, как мне говорили, и они как-то синхронизируют мысли. Игорь Палица более опытный, несколько созывов проработал в парламенте. В этом мы видим орбиту одну и ту же", – пояснил Арахамия.

Сам Палица сказал РБК-Украина, что общается со всеми депутатами. "Если у кого-то есть ко мне вопросы, в которых я разбираюсь больше чем они, они спрашивают. Когда у меня возникают такие вопросы, я также пойду и спрошу, если я не профессионально разбираюсь в этом вопросе", – сказал изданию нардеп.

При этом он назвал разговоры о влиянии Игоря Коломойского на часть "Слуги народа" конспирологией. Мол, нужно писать такие законопроекты, чтобы люди не волновались, голосуя за них.

"Депутаты, прошедшие по округам, несут больше ответственности перед своими избирателями. Считать, что какой-то депутат не голосует за законопроект, потому что ему кто-то сказал так сделать – ошибочно", – прокомментировал Палица.

Сформировать мини-группу во фракции также пытается замглавы бюджетного комитета Рады Александр Трухин, утверждают несколько собеседников в "Слуге народа". Хотя сам Трухин в комментарии РБК-Украина это отрицает.

Ядро фракции насчитывает примерно сто человек. Это и списочники, и лояльные к президенту мажоритарщики, а также люди из условной группы "квартала", ориентирующейся на ОП.

"Это те, кто в случае каких-то расколов останутся во фракции до последнего. В их числе Арахамия, Корниенко, главы почти всех комитетов, почти все замглавы фракции. Это люди либо близкие к Зеленскому, либо прошедшие с командой всю президентскую кампанию", – пояснил РБК-Украина источник в окружении Зеленского.

Независимость или лояльность

Многие мажоритарщики присоединились к "Слуге народа" непосредственно в период досрочных выборов в Раду и сейчас по некоторым законопроектам занимают позицию, идущую вразрез с фракционной. Этим сильно недовольны списочники, которые были в команде Зеленского от начала президентской кампании.

"Они уже спрашивают, почему мы идем по линии президента послушно, а мажоритарщики, которые за полтора месяца залетели под зелёным флагом, играют в независимость", – объяснил источник в СН.

Его коллега утверждает, что с каждой поездкой к себе на округа мажоритарщики считают себя все более самодостаточными, субъектными и политически независимыми от бренда "Зе".

К тому же отдельная их часть начинает работать "по старым лекалам": "Они требуют выделить им деньги на округа или, как пример, вписать отдельной строкой в бюджете деньги на аэропорт в Днепре", – отметил источник издания.

Распределение субвенций на "соцэконом" для мажоритарных округов стало поводом для конфликта на заседании фракции с премьер-министром Алексеем Гончаруком в прошлую пятницу.

Некоторые депутаты считали, что соцэконом отменят, а потому и не рассчитывали на его выделение. Тем временем другая часть мажоритарщиков пошла просить у правительства конкретные суммы для своих округов. В итоге, чтобы успокоить депутатов, премьер пообещал распределить субвенции пропорционально для каждого округа.

Параллельно предметом дискуссии на последнем заседании фракции стал законопроект об анбандлинге "Нафтогаза" №2239-1. Причем намного больше претензий у депутатов было не к его содержанию, а к тому, что премьер передал фракции документ только накануне голосования.

"Все депутаты или их помощники уже начали внимательно вычитывать законопроекты. Некоторые депутаты, объединяясь в небольшие группы по 3-5 человек, нанимают для себя юристов, которые изучают проекты законов. Депутаты готовы голосовать за патриотические законопроекты, они просто не хотят чувствовать себя обведенными вокруг пальца", – рассказал собеседник в "Слуге народа".

В руководстве фракции говорят, что уже сделали выводы и направят больше усилий на коммуникацию с депутатами. К примеру, теперь председатели профильных комитетов будут проводить отдельные встречи по ключевым законопроектам. Таким образом члены монобольшинства смогут снять все опасения еще до голосования.

Но вопрос "излишней самостоятельности" отдельных депутатов все же вызывает опасения у верхушки "Слуги народа". Во фракции раздумывают над санкциями в отношении тех, кто играет против команды.

"У каждого есть свои интересы. Если ты идешь против фракции, то твои инициативы рассматривать не будут. Если хочешь какую-то должность или есть свои кандидаты, то ты уже "подсвечен", так что можно забыть", – объясняет один из влиятельных депутатов большинства.

При этом "Слуга народа" не собирается выносить внутренние скандалы на всеобщее обозрение, справедливо опасаясь удара по рейтингу партии. Санкции не будут публичными, даже если этого добиваются отдельные члены президентской фракции.

"Мы приходим к этапу, когда нужно принимать решение. Но исключать из фракции пока никто не собирается. Это ящик Пандоры. Мы понимаем, что такая монокоалиция лучше, чем коалиция с кем бы то ни было", – резюмирует собеседник РБК-Украина.