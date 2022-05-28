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Группировка кораблей противника в Черном море сократилась. ВСУ сообщили причину

Черноморский флот РФ (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Часть вражеской корабельной группировки вынуждена оттянуться к местам укрытия возле Крыма из-за начавшегося серьезного шторма в Черном море. Но пара ракетных и три десантных корабля противника продолжают нести боевое дежурство и блокируют гражданское судоходство в Черном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".

Ранее стало известно, что Вашингтон не собирается отправлять американских солдат воевать в Украине. В частности в Черном море возле Одессы. Это касается и неба над Украиной, и потенциала морского конфликта с Россией.

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