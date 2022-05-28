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Угруповання кораблів противника в Чорному морі скоротилася. ЗСУ повідомили причину

Чорноморський флот РФ (скріншот відео)
Автор: Константин Широкун

Частина ворожого Корабельного угруповання змушена відтягнутися до місць укриття біля Криму через що почався Серйозний шторм в Чорному морі. Але пара ракетних і три десантні кораблі противника продовжують нести бойове чергування і блокують Цивільне судноплавство в Чорному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування"Південь".

Раніше стало відомо, що Вашингтон не збирається відправляти американських солдатів воювати в Україні. Зокрема в Чорному морі біля Одеси. Це стосується і неба над Україною, і потенціалу морського конфлікту з Росією.

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