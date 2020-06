Группа The Rolling Stones запретила Трампу использовать их песни на митингах

Рок-группа The Rolling Stones потребовала от президента США Дональда Трампа, чтобы тот перестал использовать ее песни на митингах в ходе предвыборной кампании. Музыканты считают это нарушением авторских прав.

Об этом сообщает издание Rolling Stone со ссылкой на соответствующее заявление музыкантов, которое обнародовала организация по защите авторских прав BMI (Broadcast Music, Inc.).

Отмечается, что Мик Джаггер и другие члены музыкального коллектива считают, что исполнять их композиции без получения лицензии нельзя, поскольку это является нарушением авторских прав.

BMI уже оповестила об этом предвыборный штаб Трампа, который обладает специальной политической лицензией на публичное воспроизведение более 15 млн музыкальных композиций. Однако ограничения могут быть наложены, если автор песни или владелец прав возражает против их использования.

"Если Дональд Трамп проигнорирует этот запрет и продолжит (использовать композиции, - ред.), то ему грозит судебный процесс за нарушение запрета и воспроизведение музыки, на использование которой не была предоставлена лицензия", - отметили в организации.

В 2016 году, когда Трамп вел борьбу за пост президента, участники The Rolling Stones уже призывали политика прекратить проигрывать их композиции на предвыборных митингах.

И в 2016, и в 2020 году на предвыборных митингах Трампа неоднократно звучал хит The Rolling Stones "You Can't Always Get What You Want", в том числе и на последнем митинге в Талсе (Оклахома).

Отметим американскому президенту также запрещали использовать свои композиции в политических целях группы Panic! At the Disco, Aerosmith, Queen, певицы Адель и Рианна, музыканты Нил Янг, Фаррелл Уильямс.

Напомним, выборы президента США должны состояться 3 ноября 2020 года. Соперником Трампа на выборах будет бывший вице-президент Джо Байден.

По прогнозам аналитиков Oxford Economics, Трамп может проиграть выборы в США осенью 2020 года.

По данным опроса 24 июня, рейтинг Байдена составляет 50%, Трампа - 36%.

В начале июня демократы официально выдвинули Байдена в президенты США.

Ранее Дональд Трамп заявил, что может проиграть президентские выборы в стране из-за голосования по почте, которое могут провести в ряде штатов из-за пандемии.