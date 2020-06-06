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Байден официально выдвигается пост президента США от Демократической партии

Новости » В мире     06.06.2020 - 08:45
Байден официально выдвигается пост президента США от Демократической партии
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Он опережает действующего президента в поддержке избирателей, согласно опросу

Экс-вице президент США Джо Байден официально стал кандидатом на пост президента США от Демократической партии. Его предварительно поддержали 1995 делегатов.

Об этом пишет AP.

По предварительным подсчетам, Байден получил 1995 голосов из 1991 необходимого. Другой кандидат Берни Сандерс, который ранее отказался от президентской гонки, получил 1042 голоса.

Таким образом Байден является единственным кандидатом от Демократической партии.

"Для меня было честью бороться с одной из самых талантливых групп кандидатов, которых когда-либо выдвигала Демократическая партия, и я с гордостью могу сказать, что мы собираемся на эти выборы объединенной партией", - сказал Байден.

Отметим, выборы президента США должны состояться в ноябре 2020 года.

РБК-Украина писало, что действующий президент США Дональд Трамп уступает своему будущему конкуренту Байдену 10% поддержки, согласно опросу.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДжозеф Байденвыборы
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