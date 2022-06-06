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Группа Макфола-Ермака представила дорожную карту индивидуальных санкций

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Понедельник 06 июня 2022 12:45
Группа Макфола-Ермака представила дорожную карту индивидуальных санкций Фото: Андрей Ермак (president.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

Международная рабочая группа Макфола-Ермака по вопросам санкций в отношении России представила дорожную карту индивидуальных санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.

По его словам, главная задача нового документа - усиление давления на руководящие элиты режима, что будет способствовать прекращению войны России против Украины. Группа предлагает наложить санкции на тех лиц, в отношении которых это можно сделать быстрее и эффективнее всего.

В частности, группа экспертов предусматривает возможность выбирать категории лиц, персональные санкции демократического мира против которых станут самыми болезненными.

"Среди этих категорий - олигархи, высшие чиновники, ключевой менеджмент компаний, в том числе с иностранцами, российские пропагандисты, руководство политических партий, члены семей и доверенные лица всех этих людей", - добавляет Ермак.

Количество потенциальных кандидатов на попадание под санкции составляет не менее 12 тыс. физических и 3 тыс. юридических лиц. Немедленный приоритет отдается 100 самым богатым людям из российского списка Forbes.

По мнению группы Макфола-Ермака, особое внимание следует уделить тем олигархам, которые сейчас смогли избежать санкций в большинстве или во всех юрисдикциях.

"Среди них: Владимир Потанин, владелец "Норильского никеля" и других крупных активов, Андрей Бокарев, совладелец "Трансмашхолдинга" и других крупных активов, Искандер Махмудов, который является совладельцем компаний "Трансойл", "Трансмашхолдинг" и тому подобное", - отметил руководитель ОП.

Группа Макфола-Ермака также считает ключевыми санкционными механизмами - замораживание активов, запрет на въезд в страны санкционной коалиции, прекращение полномочий в западных компаниях.

"Любые попытки высших государственных служащих, руководителей корпораций и членов правления, пропагандистов и членов политических партий передать имущество членам своих семей или доверенным лицам необходимо тщательно отслеживать и пресекать, а любая помощь в передаче или получении таких активов должно быть основанием для наложения санкций", - резюмировал он.

Напомним, постоянные представители государств Европейского союза утвердили 6 пакет санкций против России 2 июня. Детальнее о том, какие именно ограничения ввел ЕС против РФ в 6 пакете - в статье РБК-Украина.

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Андрей Ермак Санкции против России
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