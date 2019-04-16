Группа "1+1 медиа" подала в суд на Порошенко

Фото: Петр Порошенко (Mykola Lazarenko)

Иск касается публичных высказываний Порошенко о деятельности канала

ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1" подала иск в Печерский районный суд. Киева к президенту Украины Петра Порошенко и ООО "Издательский дом "Медиа-ДК" (сайт "Новое время"). Об этом говорится в заявлении "1+1", распространенном среди СМИ.

В своем иске медиагруппа просит суд признать недостоверными ряд информационных сообщений, которые были распространены Порошенко после интервью в эфире Радио НВ 10 апреля.

Также суд просят обеспечить опровержения таких сообщений в течение семи дней со дня набирания судебным решением законной силы.

Кроме того, "группа 1+1 медиа" просит взыскать с Порошенко возмещения морального вреда в размере 1 млн гривен. Эти средства компания обещает перечислить в фонд помощи армии "Вернись живым".

По убеждению медиагруппы, слова Порошенко в интервью радио НВ создают у украинцев ложное представление, что информационная деятельность телеканала носит негативный, необъективный и предвзятый характер и, вероятно, связана с нарушениями закона, поскольку на медиа, со слов президента, оказывает влияние и давление владелец телеканала, который "объявил войну государству", то есть вредит всем гражданам Украины

"Это негативно влияет на деловую репутацию группы 1+1 медиа, которая добывалась на протяжении лет, подрывает авторитет и доверие к информационной деятельности, позорит медиахолдинг в глазах зрителей и партнеров, в том числе международных", - говорится в заявлении.

В частности, в эфире радио НВ Порошенко сказал, что "Главным инструментом распространения лжи в течение последних месяцев, как ни прискорбно, стал "1+1". Этот телеканал превратился в покорного исполнителя политических заказов своего владельца (олигарха Коломойского, - ред)".

Напомним, 12 апреля генеральный директор группы "1+1 медиа" Александр Ткаченко заявил о намерении подать в суд на президента Петра Порошенко за то, что он "ворвался в эфир, частной компании, без приглашения", а также "за прошлые обвинения в адрес канала".