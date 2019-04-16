Група "1+1 медіа" подала в суд на Порошенка

Фото: Петро Порошенко (Mykola Lazarenko)

Позов стосується публічних висловлювань Порошенка щодо діяльності каналу

ТОВ "Телерадіокомпанія "Студія 1+1" подала позов у Печерський районний суд м. Києва до президента України Петра Порошенка та ТОВ "Видавничий дім "Медіа-ДК" (сайт "Новое время"). Про це йдеться в заяві "1+1", поширеній серед ЗМІ.

У своєму позові медіагрупа просить суд визнати недостовірними ряд інформаційних повідомлень, які були поширені Порошенком після інтерв'ю в ефірі Радіо НВ 10 квітня.

Також суд просять забезпечити спростування таких повідомлень протягом семи днів з дня набрання судовим рішенням законної сили.

Крім того, "група 1+1 медіа" просить стягнути з Порошенка відшкодування моральної шкоди у розмірі 1 млн гривень. Ці кошти компанія обіцяє перерахувати у фонд допомоги армії "Повернись живим".

На переконання медіагрупи, слова Порошенка в інтерв'ю радіо НВ створюють в українців хибне уявлення, що інформаційна діяльність телеканалу носить негативний, необ’єктивний та упереджений характер і, ймовірно, пов’язана з порушеннями закону, оскільки на медіа, зі слів президента, чинить вплив і тиск власник телеканалу, який, "оголосив війну державі", тобто шкодить всім громадянам України.

"Це негативно впливає на ділову репутацію групи 1+1 медіа, яка здобувалася впродовж років, підриває авторитет і довіру до інформаційної діяльності, ганьбить медіахолдинг в очах глядачів і партнерів, у тому числі міжнародних", - йдеться в заяві.

Зокрема, в ефірі радіо НВ Порошенко сказав, що "Головним інструментом поширення неправди протягом останніх місяців, як не прикро, став "1+1". Цей телеканал перетворився на покірного виконавця політичних замовлень свого власника (олігарха Коломойського, - ред)".

Нагадаємо, 12 квітня генеральний директор групи "1+1 медіа" Олександр Ткаченко заявив про намір подати в суд на президента Петра Порошенка за те, що він "увірвався в ефір, приватної компанії, без запрошення", а також "за минулі звинувачення на адресу каналу".