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Групові поїздки в "Укрзалізниці". Як замовити та оплатити квитки

Середа 20 вересня 2023 19:26
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Групові поїздки в "Укрзалізниці". Як замовити та оплатити квитки Фото: Укрзалізниця (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Компанія "Укрзалізниця" переводить усі замовлення на групові поїздки в онлайн формат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Тепер збір заявок на поїздки груп від 10 осіб будуть в електронному форматі. Це дозволить створити централізовану чергу заявок, а пасажир отримуватиме чітке розуміння статусу свого замовлення.

"Раніше, щоб оформити групові квитки, треба було двічі звертатися до кас вокзалів: спочатку для ручного заповнення заяви й попереднього резервування, а потім щоб здійснити оплату послуги", - сказано у повідомленні.

Наразі оформити заявку й оплатити бронювання можна віддалено, однак касу все ж доведеться відвідати - для отримання квитків.

Замовлення групових перевезень уже доступне на порталі services.uz.gov.ua.

"Для більш плавного звикання до переходу в онлайн касири "Укрзалізниці" протягом двох тижнів ще прийматимуть заявки у виключних випадках та допомагатимуть із переходом на сайт", - повідомили у компанії.

Поїзди в Херсон

Нагадаємо, потяг сполученням Херсон - Київ - Словʼянськ запустили в липні 2023 року. Популярність поїзда перевищила очікування. З серпня потяг сполученням Херсон - Київ - Словʼянськ заходить до Краматорська.

З 30 червня 2023 року повернуто супровід воєнізованою охороною пасажирських поїздів. Наразі вона працює у поїздах №81 Київ - Ужгород, №41 Дніпро - Трускавець та № 712 Київ - Краматорськ.

УЗ призначила додаткові потяги на напрямки Київ - Львів та Київ - Харків.

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