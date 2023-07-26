Через підвищений попит. Потяг Херсон-Київ-Слов'янськ буде заходити ще в одне місто

Потяг сполученням Херсон - Київ - Словʼянськ буде заходити до Краматорська. Вперше за оновленим маршрутом потяг поїде вже в серпні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".

"Популярність нового сполучення Херсон - Київ - Словʼянськ, яке ми запровадили 2 тижні тому, перевершила наші очікування, тож продовжуємо маршрут поїзда до Краматорська", - повідомили в "Укрзалізниці".

За словами співробітників компанії, потяг як і раніше, з Києва вирушатиме по непарних числах о 20:42, робитиме зупинку у Слов’янську з 08:15 до 08:20 та прибуватиме до Краматорська о 08:38.

У зворотному напрямку з Краматорська поїзд відправлятиметься по парних числах о 09:26, Словʼянськ 09:42-09:47, прибуття до Києва о 20:30.

"Продовженим маршрутом поїзд №101/102 Херсон - Київ - Словʼянськ вперше вирушить у рейс 5 серпня з Херсону та Києва, а 6 серпня - з Краматорська", - додали в компанії

Нагадаємо, що квитки можна буде придбати у застосунку, чат-ботах, на сайті та в касах "Укрзалізниці".

В компанії також нагадали, що наразі в Донецьку область курсують наступні поїзди:

№712 Київ - Краматорськ;

№192 Одеса - Краматорськ;

№104 Львів - Краматорськ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що незабаром біля української залізниці може з'явитися спільний з Німеччиною прямий рейс Київ - Берлін.

Також ми писали, що "Укрзалізниця" вирішила повернути воєнізовану охорону до потягів. Це зробили з метою посилення безпеки пасажирських перевезень.

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