Група "Вагнера" заробляє на копальнях в Африці для фінансування війни в Україні, - Politico

Згідно з офіційним дипломатичним повідомленням США, за останній рік група "Вагнера" значно розширила свою діяльність Центральноафриканській республіці, де прибуток від видобутку корисних копалин може зрости майже до 1 млрд доларів. Ці гроші, ймовірно, будуть використані групою для придбання нової зброї.

Як зазначається у публікації, офіційні особи США протягом багатьох років попереджали, що група "Вагнера" використовує прибуток від видобутку корисних копалин, щоб підтримати російську державу в умовах західних санкцій. Подробиці про проекти в Центральноафриканській республіці свідчать, що дії "Вагнера" щодо видобутку корисних копалин стають дедалі прибутковішими для організації та створюють потік фінансування війни Росії проти України.

За даними США, група "Вагнера" з'явилася в ЦАР у 2018 році, уклавши кілька угод, щоб допомогти захистити ділянки видобутку, у тому числі на золотій копальні Ндассима, розташованому недалеко від міста Бамбарі в центрі країни. З того часу група "Вагнера" перетворила колись кустарну шахту на масштабний комплекс.

Сьогодні копальні охоплюють вісім виробничих зон, що знаходяться на різних стадіях розробки, найбільша з яких має глибину приблизно близько 60 метрів. За даними США, група допомагає будувати майданчик для довгострокової експлуатації та зміцнила шахту, побудувавши мости на річкових переходах та встановивши зенітні гармати на вантажівках у ключових точках.

"Ці нові розробки, які вони роблять, вказують на довгострокові плани щодо копальні", - сказала Катріна Доксі, заступник директора проекту "Транснаціональні загрози" у Центрі стратегічних та міжнародних досліджень, аналітичному центрі в окрузі Колумбія.

За її словами, розширення видобутку та довгострокові плани "вказує на те, наскільки вони інтегровані з місцевими збройними силами та на рівень залежності уряду ЦАР від них".

Державний департамент заявив, що США використовують "безліч способів протидії незаконній транснаціональній діяльності групи "Вагнера", включаючи санкції щодо мережі Пригожина та групи.

У грудні Міністерство торгівлі США запровадило експортний контроль, щоб спробувати заблокувати можливість групи набувати нової зброї. Офіційні особи в США готують додаткові заходи для покарання групи, сказало джерело, знайоме з цим питанням.

Центральноафриканська Республіка наразі відмовляється надати дозвіл на проліт безпілотних літальних апаратів миротворців ООН у країні. Декілька з них були обстріляні армією ЦАР. Офіційні особи США вважають, що це ознака того, що група "Вагнер" отримує політичний контроль у країні, йдеться у телеграмі США.

Група "Вагнер" має досвід застосування сили для просування своїх гірничодобувних інтересів в Африці. 2020 року вона відправила бойовиків на шахту Ндасіма для забезпечення безпеки в цьому районі. У 2021 році групу звинуватили у стратах повстанців та людей, які мешкають у цьому районі, з метою вигнання з будинків для розробки шахти.