Группа "Вагнера" зарабатывает на рудниках в Африке для финансирования войны в Украине, - Politico

Согласно официальному дипломатическому сообщению США, за последний год группа "Вагнера" значительно расширила свою деятельность Центральноафриканской республике, где прибыль от добычи полезных ископаемых может вырасти почти до 1 млрд долларов. Это деньги, вероятно, будут использовано группой для приобретения нового оружия.

Как отмечается в публикации, официальные лица США в течение многих лет предупреждали, что группа "Вагнера" использует прибыль от добычи полезных ископаемых, чтобы поддержать российское государство в условиях западных санкций. Подробности о проектах в Центральноафриканской республике свидетельствуют, что действия "Вагнера" по добыче полезных ископаемых становятся все более прибыльными для организации и создают поток финансирования войны России против Украины.

По данным США, группа "Вагнера" появилась в ЦАР в 2018 году, заключив несколько сделок, чтобы помочь защитить участки добычи, в том числе на золотом руднике Ндассима, расположенном недалеко от города Бамбари в центре страны. С тех пор группа "Вагнера" превратила некогда кустарную шахту в масштабный комплекс.

Сегодня рудник охватывает восемь производственных зон, находящихся на разных стадиях разработки, самая большая из которых имеет глубину примерно около 60 метров. По данным США, группа помогает строить площадку для долгосрочной эксплуатации и укрепила шахту, построив мосты на речных переходах и установив зенитные орудия на грузовиках в ключевых точках.

"Эти новые разработки, которые они предпринимают, указывают на долгосрочные планы в отношении рудника", - сказала Катрина Доксси, заместитель директора проекта "Транснациональные угрозы" в Центре стратегических и международных исследований, аналитическом центре в округе Колумбия.

По ее словам, расширение добычи и долгосрочные планы "указывает на то, насколько они интегрированы с местными вооруженными силами и на уровень зависимости правительства ЦАР от них".

Государственный департамент заявил, что США используют "множество способов противодействия незаконной транснациональной деятельности группы "Вагнера", включая санкции в отношении сети Пригожина и группы.

В декабре Министерство торговли США ввело экспортный контроль, чтобы попытаться заблокировать возможность группы приобретать новое оружие. Официальные лица в США готовят дополнительные меры для наказания группы, сказал источник, знакомый с этим вопросом.

Центральноафриканская Республика в настоящее время отказывается предоставить разрешение на пролет беспилотных летательных аппаратов миротворцев ООН в стране. Несколько из них были обстреляны армией ЦАР. Официальные лица США считают, что это признак того, что группа "Вагнер" получает политический контроль в стране, говорится в телеграмме США.

Группа "Вагнер" имеет опыт применения силы для продвижения своих горнодобывающих интересов в Африке. В 2020 году она отправила боевиков на шахту Ндассима для обеспечения безопасности в этом районе. В 2021 году группу обвинили в казнях повстанцев и людей, проживающих в этом районе, с целью изгнания из домов для разработки шахты.