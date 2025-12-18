ua en ru
Группа российских пограничников проникла в Эстонию, - Bloomberg

Четверг 18 декабря 2025 15:02
Группа российских пограничников проникла в Эстонию, - Bloomberg Фото: группа российских пограничников проникла в Эстонию (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Трое российских пограничников в среду пересекли границу и проникли на территорию Эстонии. Отмечается, что на территории страны ЕС они находились примерно 20 минут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным агентства, эстонские и российские чиновники встретятся для обсуждения этого вопроса. Эстония заявила, что также вызовет в МИД российского дипломата в Таллинне.

Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро подчеркнул, что сейчас рано говорить, был ли инцидент случайным или преднамеренной провокацией. Вторжение было записано на видео, и пограничные патрули в этом районе были усилены.

Эстония и Россия годами не ратифицировали договор о границе. Значительная часть фактической границы проходит по реке Нарва, но нарушение границы в среду произошло на узкой полосе земли, где эстонская территория простирается на другую сторону реки.

В сентябре Эстония созвала экстренные переговоры с НАТО и обратилась в Совет Безопасности ООН после того, как российские самолеты нарушили воздушное пространство Эстонии.

В октябре Эстония также закрыла доступ к дороге, которая годами использовалась как короткий путь через российскую территорию, после сообщений о том, что российские солдаты запугивают местных жителей в этом районе.

Эстония усиливает границу с РФ

Напомним, мы сообщали, что Эстония запланировала строительство линии обороны на границе с Россией. В частности, построит 600 бункеров в приграничных районах со страной агрессором.

Кроме того, на юго-восточной границе Эстонии в течение следующих двух лет возведут почти 40-километровый противотанковый ров. Также оппозиционная партия Эстонии инициировала законопроект, которым предлагается закрыть границу с Россией.

Также сообщалось, что Эстония начала возведение первых бетонных бункеров на юго-восточной границе с Россией в рамках Балтийской оборонительной линии.

