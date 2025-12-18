Группа российских пограничников проникла в Эстонию, - Bloomberg
Трое российских пограничников в среду пересекли границу и проникли на территорию Эстонии. Отмечается, что на территории страны ЕС они находились примерно 20 минут.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По данным агентства, эстонские и российские чиновники встретятся для обсуждения этого вопроса. Эстония заявила, что также вызовет в МИД российского дипломата в Таллинне.
Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро подчеркнул, что сейчас рано говорить, был ли инцидент случайным или преднамеренной провокацией. Вторжение было записано на видео, и пограничные патрули в этом районе были усилены.
Эстония и Россия годами не ратифицировали договор о границе. Значительная часть фактической границы проходит по реке Нарва, но нарушение границы в среду произошло на узкой полосе земли, где эстонская территория простирается на другую сторону реки.
В сентябре Эстония созвала экстренные переговоры с НАТО и обратилась в Совет Безопасности ООН после того, как российские самолеты нарушили воздушное пространство Эстонии.
В октябре Эстония также закрыла доступ к дороге, которая годами использовалась как короткий путь через российскую территорию, после сообщений о том, что российские солдаты запугивают местных жителей в этом районе.
Эстония усиливает границу с РФ
Напомним, мы сообщали, что Эстония запланировала строительство линии обороны на границе с Россией. В частности, построит 600 бункеров в приграничных районах со страной агрессором.
Кроме того, на юго-восточной границе Эстонии в течение следующих двух лет возведут почти 40-километровый противотанковый ров. Также оппозиционная партия Эстонии инициировала законопроект, которым предлагается закрыть границу с Россией.
Также сообщалось, что Эстония начала возведение первых бетонных бункеров на юго-восточной границе с Россией в рамках Балтийской оборонительной линии.