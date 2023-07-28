ua en ru
Пт, 28 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Группа оккупантов отказалась воевать за Старомайорское и повредила свою технику, - Генштаб

Новина українською →
Украина, Пятница 28 июля 2023 19:44
Группа оккупантов отказалась воевать за Старомайорское и повредила свою технику, - Генштаб Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

На фоне успешных боевых действий Сил обороны Украины группа россиян отказалась выполнять боевые задачи в районе села Старомайорское Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на строительство Генерального штаба ВСУ.

"На фоне успешных боевых действий Сил обороны Украины и из-за значительных потерь захватчиков в живой силе, в подразделениях российских оккупационных войск увеличилось количество отказов от участия в боевых действиях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в районе населенного пункта Розовка Запорожской области, около 60 российских военнослужащих из состава 247 десантно-штурмового полка 7 десантно-штурмовой дивизии ВС РФ отказались выполнять боевые задачи в районе села Старомайорское Донецкой области.

В Генштабе ВСУ добавили, что при этом оккупанты частично вывели из строя собственную автомобильную и бронетанковую технику.

Бои за Старомайорское

На этой неделе Силы обороны Украины сообщили об успехах в Старомайорском районе. Украинским защитникам удалось продвинуться на 500 метров вдоль линии фронта.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский намекнул на успехи украинских войск и добавил, что новости будут позже.

Вчера Зеленский сообщил, что украинские военные освободили от российской оккупации населенный пункт Старомайорское Донецкой области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Донецкая область Запорожская область Генштаб ВСУ Война в Украине
NEWS
Безграмотные действия операторов ПВО. Данилов отреагировал на взрывы в Таганроге
Безграмотные действия операторов ПВО. Данилов отреагировал на взрывы в Таганроге
DAILY
Мамука Мамулашвили: Украина дала возможность грузинам отомстить за своих отцов
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Мамука Мамулашвили: Украина дала возможность грузинам отомстить за своих отцов