Группа оккупантов отказалась воевать за Старомайорское и повредила свою технику, - Генштаб

На фоне успешных боевых действий Сил обороны Украины группа россиян отказалась выполнять боевые задачи в районе села Старомайорское Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на строительство Генерального штаба ВСУ.

"На фоне успешных боевых действий Сил обороны Украины и из-за значительных потерь захватчиков в живой силе, в подразделениях российских оккупационных войск увеличилось количество отказов от участия в боевых действиях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в районе населенного пункта Розовка Запорожской области, около 60 российских военнослужащих из состава 247 десантно-штурмового полка 7 десантно-штурмовой дивизии ВС РФ отказались выполнять боевые задачи в районе села Старомайорское Донецкой области.

В Генштабе ВСУ добавили, что при этом оккупанты частично вывели из строя собственную автомобильную и бронетанковую технику.

Бои за Старомайорское

На этой неделе Силы обороны Украины сообщили об успехах в Старомайорском районе. Украинским защитникам удалось продвинуться на 500 метров вдоль линии фронта.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский намекнул на успехи украинских войск и добавил, что новости будут позже.

Вчера Зеленский сообщил, что украинские военные освободили от российской оккупации населенный пункт Старомайорское Донецкой области.