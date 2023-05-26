Група окупантів кинула позиції під Волновахою і втекла у бік РФ, - Андрющенко

Окупанти кинули свої позиції біля Волновахи (Донецька область) та почали тікати у бік Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника Маріупольського міського голови Петра Андрющенка.
"Зранку біля Волновахи з фронту втекло близько 30 озброєних окупантів на військових автомобілях", - йдеться у повідомленні.
Андрющенко повідомив, що їх вже бачили на півночі Маріупольського району. Поки не зрозуміло, чи вони хочуть від безнадії на море чи в Росію тікати в районі Тельманово/Новоазовська.
"В будь-якому разі - перші правильні дії окупантів", - додав радник мера Маріуполя.
На тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей колаборанти та зрадники, які співпрацюють із російськими окупантами, масово виїжджають до РФ.
Також повідомлялось, що на Перекопському перешийку у бік тимчасово окупованого Криму виник великий затор. Там помітили вантажівки, на яких росіяни хочуть вивезти викрадені речі.
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