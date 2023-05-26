Група окупантів кинула позиції під Волновахою і втекла у бік РФ, - Андрющенко

"Зранку біля Волновахи з фронту втекло близько 30 озброєних окупантів на військових автомобілях", - йдеться у повідомленні.

Андрющенко повідомив, що їх вже бачили на півночі Маріупольського району. Поки не зрозуміло, чи вони хочуть від безнадії на море чи в Росію тікати в районі Тельманово/Новоазовська.

"В будь-якому разі - перші правильні дії окупантів", - додав радник мера Маріуполя.

Дезертирство та втеча окупантів

На тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей колаборанти та зрадники, які співпрацюють із російськими окупантами, масово виїжджають до РФ.

Також повідомлялось, що на Перекопському перешийку у бік тимчасово окупованого Криму виник великий затор. Там помітили вантажівки, на яких росіяни хочуть вивезти викрадені речі.