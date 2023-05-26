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Группа оккупантов бросила позиции под Волновахой и убежала в сторону РФ, - Андрющенко

Фото: Россияне (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Оккупанты бросили свои позиции возле Волновахи (Донецкая область) и начали убегать в сторону России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника Мариупольского городского головы Петра Андрющенко.

"Утром возле Волновахи с фронта сбежало около 30 вооруженных оккупантов на военных автомобилях", - говорится в сообщении.

Андрющенко сообщил, что их уже видели на севере Мариупольского района. Пока не понятно, они хотят от безнадежности на море или в Россию бежать в районе Тельманово/Новоазовска.

"В любом случае - первые правильные действия оккупантов", - добавил советник мэра Мариуполя.

Дезертирство и бегство оккупантов

На временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей коллаборанты и предатели, сотрудничающие с российскими оккупантами, массово выезжают в РФ.

Также сообщалось, что на Перекопском перешейке в сторону временно оккупированного Крыма возникла большая пробка. Там заметили грузовики, на которых россияне хотят вывезти украденные вещи.

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Российская ФедерацияМариупольНовоазовскДонецкая областьВолновахаВойна в Украине