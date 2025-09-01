ua en ru
Група ОККО за перше півріччя сплатила 11 млрд гривень податків

Понеділок 01 вересня 2025 13:30
UA EN RU
Група ОККО за перше півріччя сплатила 11 млрд гривень податків Фото: ОККО сплатила податків на 11 млрд гривень у першому півріччі (пресслужба)
Автор: Юлія Бойко

За перше півріччя 2025 року группа ОККО сплатила до бюджету майже 11 млрд грн податків. Це на 13% більше, ніж торік.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії ОККО.

За січень-червень 2025 року підприємства, що входять до складу групи ОККО, сплатили 10 мільярдів 992 мільйони гривень податків.

"Це на 13% більше, ніж за аналогічний період торік. Із цієї суми 1 мільярд 952 мільйони гривень – це податки і збори від операційної діяльності, а ще 9 мільярдів 40 мільйонів гривень – сплачено при імпорті товарів", – йдеться у повідомленні.

Якщо порівнювати розміри перерахованих податків за перший і другий квартал 2025 року, то тут також зафіксовано ріст – на 11% (з 5,2 млрд грн до 5,7 млрд грн).

При цьому показник сплати податків з операційної діяльності на 1 літр реалізованого пального через АЗК ОККО становив у другому кварталі 2025 року 3,05 грн, а в першому – 2,77 грн.

У другому кварталі кожен з автозаправних комплексів ОККО в середньому сплачував 2 мільйони 649 тисяч гривень податків, тоді як у першому – 2 мільйони 232 тисячі гривень, зазначають в ОККО.

В компанії також підкреслюють, що від початку повномасштабного вторгнення ОККО послідовно нарощує обсяги податкових відрахувань до бюджету. Усього за цей період уже сплачено 55 мільярдів гривень податків і зборів.

Крім того, майже 3 мільярди гривень група спрямувала як благодійну допомогу на підтримку ЗСУ й відновлення України. Водночас втрати ОККО у товарах, активах, основних засобах внаслідок воєнних дій уже перевищили 100 мільйонів доларів.

"Наша компанія одночасно входить і до числа найбільших в Україні за обсягами донатів на ЗСУ, і до числа найбільших платників податків у сфері паливного ритейлу. Ми хочемо своїм прикладом – так, як ми платимо податки, як допомагаємо – спонукати інших це робити. Адже, податкові надходження – це головне джерело фінансування української армії. А від її боєздатності у першу чергу залежить і наша можливість працювати та жити у незалежній державі, і наша надія на досягнення миру", – коментує віцепрезидент ОККО з фінансів Назар Купибіда.

Новини
