Группа ОККО за первое полугодие уплатила 11 млрд гривен налогов

Понедельник 01 сентября 2025 13:30
Группа ОККО за первое полугодие уплатила 11 млрд гривен налогов Фото: ОККО уплатила налоги на 11 млрд гривен в первом полугодии (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

За первое полугодие 2025 года группа ОККО уплатила в бюджет около 11 млрд грн налогов. Это на 13% больше, чем в прошлом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании ОККО.

За январь-июнь 2025 года предприятия, входящие в состав группы ОККО, уплатили 10 миллиардов 992 миллиона гривен налогов.

"Это на 13% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Из этой суммы 1 миллиард 952 миллиона гривен – это налоги и сборы от операционной деятельности, а еще 9 миллиардов 40 миллионов гривен – уплачено при импорте товаров", – говорится в сообщении.

Если сравнивать размеры перечисленных налогов за первый и второй квартал 2025 года, то здесь также зафиксирован рост – на 11% (с 5,2 млрд до 5,7 млрд грн).

При этом показатель уплаты налогов с операционной деятельности на 1 литр реализуемого горючего через АЗК ОККО составил во втором квартале 2025 года 3,05 грн, а в первом – 2,77 грн.

Во втором квартале каждый из автозаправочных комплексов ОККО в среднем платил 2 миллиона 649 тысяч гривен налогов, тогда как в первом – 2 миллиона 232 тысячи гривен, отмечают в ОККО.

В компании также подчеркивают, что ч начала полномасштабного вторжения ОККО последовательно наращивает объемы налоговых отчислений в бюджет. Всего за этот период уже уплачено 55 миллиардов гривен налогов и сборов.

Кроме того, около 3 миллиардов гривен группа направила как благотворительную помощь в поддержку ВСУ и восстановление Украины. В то же время, потери ОККО в товарах, активах, основных средствах вследствие военных действий уже превысили 100 миллионов долларов.

"Наша компания одновременно входит и в число крупнейших в Украине по объемам донатов на ВСУ, и в число крупнейших налогоплательщиков в сфере топливного ритейла. Мы хотим своим примером – так, как мы платим налоги, как помогаем – побуждать других это делать. Ведь, налоговые поступления – это главный источник финансирования украинской армии. А от ее боеспособности в первую очередь зависит и наша возможность работать и жить в независимом государстве, и наша надежда на достижение мира", – комментирует вице-президент ОККО по финансам Назар Купибида.

