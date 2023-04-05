Група Макфола-Єрмака завершує підготовку другого санкційного плану, там чимало неприємностей для росіян, - Зарівна

Міжнародна санкційна група Макфола-Єрмака завершує підготовку "Плану дій щодо посилення санкцій проти Російської Федерації 2.0". Минулий санкційний план був виконаний на 85%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Дарʼю Зарівну в Telegram .

"Новий пакет антиросійських санкцій Євросоюзу - це саме те, що потрібно. Бо санкційний тиск на РФ має бути стабільним, а спроби росіян обходити санкції також фіксуються та повинні бути враховані для унеможливлення таких дій", - наголосила радника голови ОП.

Нагадаємо, 25 лютого Європейський союз затвердив десятий пакет санкцій проти Росії за вторгнення в Україну.

До десятого пакету санкцій ЄС також приєдналася Швейцарія, а Польща заявила, що не задоволена новими санкціями, та назвала їх "занадто м'якими".

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