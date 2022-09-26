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Группа стран ЕС настаивает на ограничении цен на газ

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Украина, Понедельник 26 сентября 2022 14:42
Группа стран ЕС настаивает на ограничении цен на газ Фото: цены на газ могут быть ограничены в ЕС (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Группа стран Европейского Союза хочет подтолкнуть Брюссель к установлению общеблокового потолка цен на газ. Предложение готовы поддержать десять стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Ранее в этом месяце ЕС предложил пакет экстренных мер для борьбы с растущими ценами на энергоносители, но избегал ограничения цен на газ, идея, которая разделила 27 стран-членов блока.

Сторонники планируют усилить давление на Брюссель письмом с просьбой к Европейской комиссии внести предложения по предельной цене на газ для обсуждения на встрече министров энергетики ЕС в пятницу, после чего как можно скорее последует законодательное предложение.

"Мы признаем усилия, предпринятые Еврокомиссией, и меры, которые она предложила для преодоления кризиса. Но нам еще предстоит решить самую серьезную проблему: оптовую цену на природный газ", - говорится в проекте письма.

Представители ЕС заявили, что около 10 стран рассматривают возможность подписания письма, в том числе Бельгия, Италия, Польша, Мальта и Греция.

В письме, адресованном комиссару ЕС по энергетике Кадри Симсон, содержится призыв к ограничению цен на все оптовые сделки с газом. Дипломаты вели переговоры по поводу письма в понедельник, и его содержание еще может измениться.

В проекте говорится, что ограничение цен на газ поможет странам обуздать "неоправданное инфляционное давление", падающее на домохозяйства и предприятия, и может быть разработано таким образом, чтобы обеспечить надежность поставок.

Другие государства выступают против ограничения цен на газ, что вызывает сомнения в том, что какое-либо предложение ЕС получит достаточную поддержку.

Германия, Нидерланды и Дания заявляют, что ограничение цен может поставить под угрозу безопасность поставок, подорвав способность ЕС привлечь поставки газа этой зимой.

Россия сократила поставки газа в Европу после того, как Запад ввел санкции против Москвы, вторгшейся в Украину, в результате чего страны вынуждены искать альтернативные источники поставок.

На данный момент Европейская комиссия предложила чрезвычайные меры ЕС, в том числе сборы за непредвиденную прибыль с энергетических компаний и сокращение потребления электроэнергии. Страны ЕС обсуждают эти предложения и могут одобрить их, когда министры энергетики ЕС встретятся в пятницу.

Между тем, другие предложения ЕС находятся в разработке, включая поддержку ликвидности для энергетических компаний и дополнительные меры по снижению цен на газ.

Ожидалось, что на этой неделе Еврокомиссия опубликует обновленную информацию о новых мерах, которые она изучает, но официальные лица ЕС заявили в понедельник, что теперь это ожидается в начале октября.

Ранее Норвегия заявила, что заоблачные цены на газ не в ее интересах, и она будет работать с ЕС, чтобы стабилизировать рынок.

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