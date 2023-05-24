ua ru
Ср, 24 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Група конгресменів закликала Байдена передати Україні заморожені активи ЦБ Росії

Новость на русском →
Середа 24 травня 2023 16:28
Група конгресменів закликала Байдена передати Україні заморожені активи ЦБ Росії Фото: група конгресменів закликала Байдена передати Україні заморожені активи ЦБ Росії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Група демократів й республіканців на чолі з Адамом Шиффом й Браяном Фіцпатріком закликали президента США Джо Байдена передати Україні заморожені активи російського Центробанку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

"У цей критичний момент, коли кожен долар може допомогти змінити кінець війни, ми закликаємо Вас використовувати свої повноваження для переведення активів російського Центрального банку вартістю в мільярди доларів, заморожених відповідно до американських санкцій, для задоволення невідкладних військових та гуманітарних потреб в Україні", - йдеться у зверненні конгресменів до Байдена.

В листі конгресмени також посилаються на законодавчі можливості й минулі прецеденти, такі як, наприклад, переведення Джорджем Бушем-молодшим 1,7 млрд доларів Іраку в якості компенсації жертвам тероризму.

Також вони відзначили, що міжнародному суспільству зрозуміло, що саме Росія є агресором у війні й повинна нести витрати.

Заморожені активи Росії

Після російського вторгнення на територію України, країни Заходу, в рамках санкцій проти країни-агресора, почали заморожувати активи Росії. Вже тоді почали звучати пропозиції направити їх на відновлення України.

На жаль, проблеми виникли саме на юридичному фронті, у зв'язку з чим Захід почав розробляти законодавчий механізм передачі заморожених коштів.

Тим часом за словами заступниці міністра юстиції України Ірини Мудрої, вже в серпні повинен запрацювати міжнародний реєстр збитків, завданих Україні агресією РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Джозеф Байден Російська Федерація
NEWS
Зеленський провів нову Ставку: обговорили перехід на нові літаки
Зеленський провів нову Ставку: обговорили перехід на нові літаки
DAILY
Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром