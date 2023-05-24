Група конгресменів закликала Байдена передати Україні заморожені активи ЦБ Росії
Група демократів й республіканців на чолі з Адамом Шиффом й Браяном Фіцпатріком закликали президента США Джо Байдена передати Україні заморожені активи російського Центробанку.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".
"У цей критичний момент, коли кожен долар може допомогти змінити кінець війни, ми закликаємо Вас використовувати свої повноваження для переведення активів російського Центрального банку вартістю в мільярди доларів, заморожених відповідно до американських санкцій, для задоволення невідкладних військових та гуманітарних потреб в Україні", - йдеться у зверненні конгресменів до Байдена.
В листі конгресмени також посилаються на законодавчі можливості й минулі прецеденти, такі як, наприклад, переведення Джорджем Бушем-молодшим 1,7 млрд доларів Іраку в якості компенсації жертвам тероризму.
Також вони відзначили, що міжнародному суспільству зрозуміло, що саме Росія є агресором у війні й повинна нести витрати.
Заморожені активи Росії
Після російського вторгнення на територію України, країни Заходу, в рамках санкцій проти країни-агресора, почали заморожувати активи Росії. Вже тоді почали звучати пропозиції направити їх на відновлення України.
На жаль, проблеми виникли саме на юридичному фронті, у зв'язку з чим Захід почав розробляти законодавчий механізм передачі заморожених коштів.
Тим часом за словами заступниці міністра юстиції України Ірини Мудрої, вже в серпні повинен запрацювати міжнародний реєстр збитків, завданих Україні агресією РФ.
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